Sobe para 20 número de mortos em desabamento na Nigéria Equipes de resgate retiraram nesta quinta-feira mais quatro corpos dos escombros de um edifício de quatro andares que desabou no fim da noite de terça-feira em Lagos, elevando a 20 o número de pessoas mortas na tragédia. Cerca de 180 pessoas viviam nos 36 apartamento do edifício num bairro pobre da capital financeira da Nigéria. Dezenas de sobreviventes foram retirados dos escombros na quarta-feira. Na manhã desta quinta-feira, porém, os telefones celulares usados por algumas pessoas presas sob os escombros não atendiam mais. "Ainda estamos tentando encontrar sobreviventes. Essa é nossa esperança", disse Sanya Florentino, uma agente da Cruz Vermelha no local do desabamento.