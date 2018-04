Sobe para 20 total de mortos em mina na Colômbia

"Os números oficiais agora são de que há 20 mineiros mortos e mais seis feridos", disse Marisa Fernández, funcionária do Instituto Colombiano de Geologia e Mineração (Ingeominas). "É improvável que nós encontremos qualquer sobrevivente", completou ela. A explosão ocorreu na mina La Preciosa, na cidade de Sardinata, no departamento de Norte de Santander, que faz fronteira com a Venezuela.

A prefeita da Sardinata, Yamile Rangel, disse anteriormente a uma rádio local que cerca de 30 mineiros estavam dentro da mina quando houve uma explosão. Segundo ela, a explosão aparentemente ocorreu pelo acúmulo de gás metano. A mina, que produz apenas para consumo doméstico, já teve uma explosão em fevereiro de 2007, quando morreram 32 mineiros. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.