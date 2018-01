Sobe para 200 o número de mortos em 4 dias em Bagdá Quinze corpos foram achados na noite deste sábado e durante a manhã de domingo em diferentes partes de Bagdá, elevando para 200 o número de cadáveres encontrados nos últimos quatro dias na capital iraquiana, segundo fontes do Ministério do Interior. As fontes afirmaram que os 15 corpos têm impactos de bala em diferentes partes do corpo, sendo que alguns deles mostram sinais de tortura e que vários possuem as mãos amarradas. Segundo as fontes, oito corpos foram descobertos no bairro xiita de Al-Rasafa, ao leste do rio Tigres, e os outros sete foram achados no bairro sunita de Al-Karj, no oeste da capital. No sábado, a Polícia iraquiana encontrou 47 corpos em diferentes partes de Bagdá, segundo informaram então fontes de segurança. Dezenas de cadáveres foram encontrados diariamente em várias regiões do Iraque desde que em 22 de fevereiro um atentado contra um mausoléu xiita em Samarra, ao norte de Bagdá, desatou uma onda de violência sectária no país.