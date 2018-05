Sobe para 200 total de mortos por tormentas nos EUA

No Alabama, onde quase 1 milhão de pessoas ficaram sem energia, o governador Robert Bentley disse que 2 mil soldados da Guarda Nacional foram enviados para auxiliar nas áreas devastadas, buscando desaparecidos. Ele afirmou que o Serviço Nacional de Meteorologia fez um bom trabalho alertando as pessoas, mas os tornados foram muito violentos, os mais poderosos segundo uma escala que mede esse fenômeno.

Um meteorologista do Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Nacional de Meteorologia, Dave Imy, disse que o número de mortos era o maior desde 1974, quando houve 315 vítimas. O centro afirmou que havia recebido 137 relatos de tornados no sul do país até a noite de ontem.

Uma das cidades mais atingidas foi Tuscaloosa, município de 83 mil habitantes onde fica a Universidade do Alabama. O prefeito disse que pelo menos 15 pessoas morreram. Além disso, a sede da polícia e outros serviços de emergência foram devastados por um violento tornado.

O tempo ruim causou destruição do Texas a Nova York, com dezenas de rodovias inundadas. A agência do gerenciamento de serviços de emergência do Alabama já confirmou 131 mortos. Outras 32 mortes foram confirmadas no Mississippi, 15 no Tennessee, 13 na Geórgia, oito na Virgínia e uma no Kentucky.

Os governadores de Alabama, Mississippi e Geórgia emitiram declarações de emergência em algumas áreas de seus Estados. O presidente dos EUA, Barack Obama, falou com o governador do Alabama e aprovou seu pedido por assistência emergencial federal. Obama lamentou as mortes em comunicado, inclusive de pessoas que trabalhavam na resposta ao desastre. As informações são da Associated Press.