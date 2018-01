Sobe para 201 número de mortos em Madri O número de mortos pelos atentados terroristas em Madri subiu para 201 hoje com a morte de uma mulher de 45 anos, informou o Ministério da Saúde. Oito pessoas continuam em condições críticas de saúde em hospitais da capital espanhola. No total, mais de 1.600 pessoas ficaram feridas pelas explosões de bombas no sistema de trens.