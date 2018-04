Sobe para 21 total de mortos por carro-bomba em Bagdá

Policiais e funcionários do setor de saúde disseram que o suicida tentou dirigir uma picape através de um posto de controle e atingiu a parede do escritório de investigação forense, na Praça Tahariyat, no bairro de Karradah, centro da cidade. Entre os mortos confirmados estão 12 policiais e civis que visitavam o prédio de três andares.

O escritório atingido lida com informações coletadas em investigações criminais, incluindo impressões digitais e outros tipos de evidência. O local fica perto do principal escritório de investigação de crimes do Ministério do Interior, que lida com terrorismo.

Os ataques ocorreram um dia após a execução de "Ali Químico", primo do ex-ditador Saddam Hussein, enforcado por crimes contra a humanidade. Mas o principal comandante americano no Iraque, o general Raymond Odierno, disse não ver "nenhuma conexão" entre a execução de "Ali Químico" e a escalada na violência.