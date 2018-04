Sobe para 22 número de feridos em atentado na Turquia

Segundo o governador de Istambul, Huseyin Avni Mutlu, dez policiais e 12 civis ficaram feridos no ataque. Pelo menos duas das vítimas estavam em estado grave, disse Capkin. De acordo com Capkin, esquadrões antibomba descobriram outros dispositivos no local e estavam trabalhando para desarmá-los.

Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, que ocorreu enquanto a cidade se preparava para os desfiles do Dia da República. Os desfiles haviam sido adiados de sexta-feira por causa de fortes chuvas.

Rebeldes curdos que lutam por autonomia no sudeste da Turquia já promoveram ataques suicidas no passado, assim como militantes islâmicos e grupos radicais de esquerda. Um cessar-fogo unilateral anunciado por rebeldes curdos está prestes a terminar. As informações são da Associated Press.