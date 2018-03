Sobe para 23 o número de vítimas de tornados nos EUA Cerca de 23 pessoas morreram nos Estados Unidos devido a tornados ocorridos no domingo. Os Estados mais afetados foram: Tennessee (mais prejudicado, com 16 mortos), Illinois (um morto), Indiana, Oklahoma e Arkansas. Segundo a rede de televisão ABC, vendavais arrancaram árvores e postes no Kentucky, Iowa e no Missouri (onde, três pessoas morreram). No Kentucky, as equipes de salvamento estão com dificuldade para alcançar as vítimas rurais do vendaval. O governo declarou estado de emergência. Já no Tennessee, as equipes de salvamento estão em busca de feridos em meio aos destroços. Nos dois condados mais atingidos do Estado, Gibson e Dyer, a energia foi cortada e centenas de edifícios foram danificados. Muitas pessoas ainda estão presas em suas casas destroçadas pelas tempestades, enquanto as operações de resgate são prejudicadas pelos blecautes produzidos pelo desabamento de postes elétricos.