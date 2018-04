Sobe para 23 o total de mortos por enchente no Vietnã O número de mortos pelas recentes enchentes no centro do Vietnã, causado por fortes chuvas, subiu hoje para 23, informaram funcionários do país. A maioria das vítimas vivia na província de Ha Tinh, onde dez pessoas morreram. Outras eram das províncias vizinhas de Nghe An e Quang Binh, informou o departamento nacional de controle de enchentes e tempestades. Há três desaparecidos.