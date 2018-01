Sobe para 230 número de mortos na Indonésia Soldados e voluntários usavam as próprias mãos para remover lama, pedras e destroços arrastados pelos recentes deslizamentos de terra na região central da ilha indonésia de Java. De acordo com as autoridades locais, subiu para 230 o número de mortos e desaparecidos. Centenas de curiosos observavam o trabalho da polícia e das equipes de resgate em Cijeruk. Trinta e quatro corpos foram recuperados na localidade entre ontem e hoje. Mais de cem pessoas continuam desaparecidas. Os sobreviventes resgatados pelos socorristas são colocados a bordo de helicópteros e levados às pressas a hospitais de Jember, centenas de quilômetros ao leste, onde outras 103 mortes relacionadas às chuvas dos últimos dias foram confirmadas pelas autoridades locais. Jember situa-se 900 quilômetros ao leste de Jacarta e a 450 quilômetros de Cijeruk.