Sobe para 235 o número de mortos em Lima O número de mortos na explosão de fogos de artifícios no centro de Lima subiu para 235 na tarde deste Domingo e pode aumentar conforme o trabalho das equipes de resgate for avançando, segundo o ministro do Interior, Fernando Rospigliosi. ?Esta é uma das tragédias mais dramáticas que já vivi, como pessoa e obviamente como presidente?, disse o presidente Alejandro Toledo no local do desastre. Toledo, que abandonou as férias que passava no norte do país para acompanhar as equipes de resgate, declarou luto nacional no domingo e na segunda-feira. No local da tragédia, cenas com corpos carbonizados de homens, mulheres e crianças dispersos em vias públicas e veículos completamente queimados, com corpos calcinado no interior foram descritos por repórteres locais. Hospitais da cidade haviam atendido quase 150 pessoas feridas, segundo a Defesa Civil. Para atender as vítimas, Toledo informou que o governo de Israel enviará uma equipe especializada em atender os queimados.