Sobe para 24 o número de mortos em explosão na Chechênia A explosão de um prédio da polícia ocorrida ontem à noite em Grozny, capital da Chechênia, já acumula 24 mortes. Hoje, equipes de resgate continuaram as buscas por mais sobreviventes entre os escombros. O incidente provocou grandes danos no quartel da polícia da região de Zavodskoi e deixou 18 feridos, segundo o ministro de Situações de Emergência da Chechênia, Ruslan Avtayev. Ele informou que dois policiais chechenos foram encontrados com vida de manhã. Avtayev disse esperar que as equipes de socorro encontrem outras sete pessoas. Segundo ele, a explosão teve como alvo uma reunião do comando da polícia, que acontecia no local. Os investigadores acharam fragmentos de um artefato explosivo entre os escombros, informou o promotor da Chechênia, Nikolai Kostyuchenko.