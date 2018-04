Sobe para 25 número de mortos em ataque na Somália

A ação é parte de uma campanha militar que teve início em maio, quando grupos locais prometeram tomar a capital e depor o presidente Sheik Sharif Sheik Ahmed, islâmico moderado eleito em janeiro, acusado pelos radicais de subserviência aos Estados Unidos. Na quarta-feira, 34 pessoas morreram em conflitos entre forças do governo e rebeldes em Mogadiscio. Confrontos semelhantes provocaram mais de 300 mortes e a fuga de 122 mil civis nos últimos 30 dias, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Para as autoridades, o perfil do ataque de ontem prova que existem laços do Al-Shabaab com a Al-Qaeda. ?Foi um ato de terrorismo. A Al-Qaeda está nos atacando?, disse o presidente somali. Em março, o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, divulgou uma nova mensagem de áudio, na qual instava os somalis a matarem seu presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.