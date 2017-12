Sobe para 25 o número de mortos em inundações no Japão

TÓQUIO - O balanço das vítimas das chuvas torrenciais que atingiram o sul do Japão nos últimos dais subiu para 25, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11.

A ilha de Kyushu ficou devastada após chuvas sem precedentes que destruíram estradas, casas e edifícios.

Além de 25 pessoas mortos, outras 25 pessoas seguem desaparecidas, informou o porta-voz do governo, Yoshihide Suga.

Cerca de 12 mil socorristas estão realizando esforços "extremos" para encontrar sobreviventes e limpar os escombros que atrapalham as buscas.

O primeiro ministro do país, Shinzo Abe, cancelou uma visita à Estônia em seu giro pela Europa e visitará na quarta-feira, 12, as províncias de Fukuoka e Oita, onde irá a albergues e e terá reuniões com autoridades locais.

A Agência Meteorológica do Japão advertiu que para esta terça estão previstas fortes chuvas na ilha de Kyushu. / AFP