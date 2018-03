Sobe para 27 número de mineiros mortos em explosão na China A explosão em uma mina de carvão no noroeste da China matou 27 pessoas, disse o governo neste domingo, 30, enquanto os outros cinco trabalhadores que estavam no subsolo da mina eram procurados pelo resgate. Trinta e nove mineiros trabalhavam quando a explosão aconteceu por volta das 16h20 de sábado na Mina de Carvão Wayaobao, na província Shaanxi province, segundo informou a Administração Estadual de Segurança de Minas de Carvão. Sete pessoas conseguiram escapar. Foram confirmadas as mortes de 27 trabalhadores, de acordo com a Agência de Notícias Xinhua. Ainda não se sabe a causa da explosão de gás, mas a investigação já foi iniciada.