Sobe para 27 número de mortos em mina na Indonésia

As equipes de resgate tiraram 10 corpos das profundezas da mina na província de Sumatra Ocidental, que desabou após uma explosão de gás metano na terça-feira. "Os corpos foram encontrados a cerca de 150 metros de profundidade", disse Rustam Pakaya, chefe do centro de crise do Ministério da Saúde.

O acidente deixou nove feridos. Segundo Ade Edward, chefe de gerenciamento de desastres da província, há uma grande chance de que os 12 mineiros que se acredita estarem presos no subsolo estejam mortos "porque há muito dióxido de carbono" no local.

A explosão da mina, no distrito de Sawah Lunto, provocou chamas de 50 metros de altura e abriu uma enorme cratera na superfície. Segundo as autoridades, uma perigosa concentração de gás metano dificulta os esforços das equipes de resgate. As informações são da Dow Jones.