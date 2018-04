Sobe para 27 o número de mortos em atentado Aumentou para 27 o número de mortos em um atentado a bomba no sábado durante um comício eleitoral no noroeste do Paquistão, disse ontem uma fonte citada pela Geo TV. O atentado ocorreu quando candidatos e seguidores do Partido Nacional Awami (nacionalista pashtun) se reuniam na cidade de Charsadda, na Província da Fronteira Noroeste - área de atuação dos talebans paquistaneses -, antes das eleições do dia 18.