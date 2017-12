Sobe para 27 o número de mortos em atentado em Basra O atentado com carro-bomba realizado neste sábado em um mercado de Basra, no sul do Iraque, já deixou 27 mortos e mais de 80 feridos, segundo fontes médicas da cidade. Inicialmente, a polícia havia anunciado que 15 pessoas morreram depois que um carro com explosivos foi detonado junto ao mercado de Al Hamra, o mais movimentado da parte antiga da cidade e que no momento do ataque estava cheio de pessoas. Os danos materiais são enormes, disseram as fontes. Segundo as primeiras informações policiais, não se trata de um atentado suicida, mas de uma bomba acionada por controle remoto, mas outras fontes citadas pela rede Al Jazira indicam o contrário. Estado de emergência O atentado acontece apenas três dias depois de o primeiro-ministro iraquiano, Nouri Al-Maliki, ter anunciado estado de emergência em Basra, a segunda cidade mais povoada do Iraque - com uma população de 1,5 milhão de habitantes. Em visita à província na última quarta-feira, ele considerou a deterioração da segurança local - com seqüestros e assassinatos diários - como um problema de "ingerência". A situação de segurança em Basra - cidade de população quase exclusivamente xiita - teve uma piora nos últimos meses, com uma crescente atividade de milícias xiitas radicais e atritos cada vez mais freqüentes entre a polícia iraquiana e as tropas britânicas que fazem a segurança na província.