Sobe para 28 número de mortos pelo tufão Kaemi na China O número de mortos vítimas do tufão Kaemi na China chegou a 28 e há mais de 60 pessoas desaparecidas, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. As últimas vítimas foram registradas em Cantão, no sul do país. Cinco pessoas morreram após um deslizamento de terra, aumentando para sete o número de mortos na província. A região mais afetada continua sendo Jiangxi, no sudeste, onde as inundações e deslizamentos deixaram um balanço provisório de 23 mortos e 53 desaparecidos. As fortes chuvas provocadas pelo Kaemi, que está mais fraco e passou a ser considerado uma depressão tropical há dois dias, chegaram aos 380 milímetros por metro cúbico. No total, 1,86 milhão de pessoas foram afetadas pelo tufão e 8.400 casas desabaram. Este é o quito tufão no sul da China este ano. Segundo o centro meteorológico nacional, as chuvas e os fortes ventos vão continuar.