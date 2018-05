Sobe para 29 número de mortos em explosão no México

Os corpos do bebê e da mãe não foram percebidos inicialmente antes porque se confundiam um com o outro nos destroços da explosão seguida de incêndio de anteontem, relatou Noé Torres, porta-voz da Secretaria de Governo de Puebla, na região central do México.

Ainda segundo ele, seis das 52 pessoas feridas no incidente ocorrido no domingo continuavam internadas. Cinco dessas pessoas apresentam quadro clínico considerado grave, prosseguiu o porta-voz. A explosão também afetou 115 imóveis, 32 dos quais foram totalmente destruídos.

O oleoduto em questão passa pela zona urbana de San Martín Texmelucan, cerca de 90 quilômetros ao leste da Cidade do México, e a área afetada abrangia um raio de cinco quilômetros do local onde originou-se a explosão. Suspeita-se que a explosão tenha ocorrido em um ponto do oleoduto de onde pessoas tentavam roubar petróleo. As informações são da Associated Press.