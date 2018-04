Sobe para 3 as vítimas em ataque contra posto de controle

Pelo menos três membros das forças de segurança, um policial e dois paramilitares, morreram em um ataque contra um posto de controle policial cerca de Peshawar, capital da província paquistanesa da Fronteira Noroeste. Segundo a fonte, citada pela site do canal "Geo TV", os agressores dispararam contra os agentes em um posto de controle policial situado na zona de Matni, na noite deste sábado. Duas das vítimas morreram no local, onde foram encontrados sete feridos, dois deles em estado crítico, que foram levados para um hospital próximo para receber tratamento. Um dos feridos faleceu no hospital, elevando o número de vítimas mortais para três, enquanto outros dois membros das forças de segurança permanecem hospitalizados. A fonte, que não deu mais detalhes sobre as circunstâncias do ataque nem sobre a autoria, destacou que as autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer o que aconteceu. A província da Fronteira Noroeste, governada pela coalizão de partidos religiosos MMA, é uma das regiões mais conflituosas do Paquistão onde os ataques são freqüentes.