Sobe para 31 número de mortos em explosão no Iraque O ministro da Saúde do Iraque, Khudayer Abbas, informou que subiu para 31 o número de mortos na explosão de um carro-bomba, ontem, perto da entrada do complexo do Palácio Republicano, onde atualmente funciona o quartel-general das forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos em Bagdá. O número de feridos subiu para 120. A explosão ocorreu ontem pela manhã e foi a mais violenta no país desde a prisão do ditador deposto Saddam Hussein, em 13 de dezembro. No local, funciona o escritório do administrador americano no Iraque, Paul Bremer, que está em Nova York, onde se reúne hoje com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan. O tema central da reunião será o papel da ONU no processo de retomada da soberania do Iraque. As informações são da Dow Jones.