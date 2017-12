Sobe para 31 o número de corpos resgatados na Colômbia Trinta e um corpos já foram resgatados após a explosão de sábado em duas minas na Colômbia. A explosão aconteceu em função do acúmulo de gases nas minas, em uma zona rural do município de Sardinata. O presidente colombiano, Álvaro Uribe, que esteve com familiares dos mineiros e se declarou angustiado pela tragédia, afirmou que a procuradoria vai colaborar com o que for possível para a identificação das vítimas, porque a maioria delas ficou irreconhecível. A concentração de gás metano está dificultando os trabalhos de resgate. Qualquer faísca pode gerar uma nova explosão de proporções incalculáveis.