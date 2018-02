Sobe para 31 o número de mortos em enchente no México Subiu para 31 o número de mortos em conseqüência das fortes chuvas que atingiram Piedras Negras, no Estado de Coahuila, no norte do México, nesta segunda-feira. Pelo menos outras 75 pessoas estão desaparecidas. Entre os corpos já resgatados estão os de duas crianças. A maior parte das vítimas, entretanto, era de idosos. A enchente é uma das piores a atingirem a região, que faz fronteira com os EUA. As chuvas deram uma trégua durante o dia, permitindo que o presidente Vicente Fox visitasse a cidade. Ele esteve em um ginásio municipal transformado em alojamento provisório para centenas de pessoas. "Vamos ajudar cada um de vocês a recuperarem suas casas, móveis, pertences e tudo mais o que tiverem perdido", prometeu Fox. O temporal pegou a cidade de supresa, já que a época de chuvas fortes geralmente começa em maio. Os telhados de muitas casas e os fios da rede elétrica foram arrancados pelos ventos fortes. Os cinco bairros mais afetados ainda estavam sem luz, gás encanado e água potável nesta segunda à noite. Mas alguns moradores cujas casas não foram totalmente destruídas tiveram permissão para voltar às suas residências nesta quarta-feira, apesar da previsão de mais chuvas.