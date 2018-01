Sobe para 32 o número de mortos em explosão na China O número de mortos na explosão de uma mina de carvão no nordeste da China aumentou para pelo menos 32 com o resgate de mais sete corpos. Outros cinco trabalhadores permanecem desaparecidos e a probabilidade de serem encontrados com vida são mínimas, devido à grande concentração de gases venenosos no interior da mina. A explosão na mina de Baixing, na cidade de Jixi, aconteceu a 300 metros da superfície. Naquela região têm ocorrido recentemente alguns dos piores acidentes desse tipo. As autoridades locais haviam interditado a mina no último dia 6 de fevereiro, por considerar inadequada a segurança do local. Mas o administrador da mina desobedeceu a ordem e convocou os trabalhadores a retornarem ao trabalho.