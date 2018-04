Sobe para 343 total de mortos por tsunami na Indonésia

Vilas inteiras foram varridas e casas foram destruídas por ondas causadas por um terremoto de magnitude 7,7 que, na noite de segunda-feira, atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, em uma região de falhas geológicas conhecidas como Círculo de Fogo do Pacífico.

A centenas de quilômetros de distância, na ilha de Java, centro do país, mais 25 pessoas morreram até a contagem de ontem, quando o vulcão mais ativo da Indonésia, o Monte Merapi, entrou em erupção, lançando gás e lava para o céu. Funcionários disseram que quase 29 mil pessoas deixaram suas casas e foram para abrigos temporários nas proximidades da cidade próxima de Yogyakarta, mas existe o temor sobre o destino dos milhares que se recusaram a deixar suas residências.

Mais de 130 vulcões estão ativos na Indonésia, país formado por 17.500 ilhas e suscetível a erupções e terremotos por estar localizado no chamado "Círculo do Fogo", uma série de falhas geológicas que se estendem do hemisfério oeste pelo Japão e sudoeste asiático. As informações são da Dow Jones.