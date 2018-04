Sobe para 35 o número de mortos em mina de carvão na China

Equipes de resgate encontraram dois novos corpos em uma mina de carvão no sudoeste da China neste domingo. Com isso, o número final de mortos com o vazamento de gás no local subiu para 35, de acordo com a mídia estatal. Segundo a agência Xinhua, a causa do acidente na mina de Qunli, na província de Guizhou ainda está sendo investigada. Na hora do vazamento, 86 pessoas estavam no local e 51 escaparam. O governo chinês alertou recentemente que a indústria de mineração no país, a mais perigosa do mundo, deve sofrer mais acidentes com o aumento na produção devido ao inverno. Em média, 13 pessoas morrem por dia nas minas chinesas, em acidentes como explosões e alagamentos apesar da tentativa do governo de melhorar a segurança nestes locais. Em agosto, 181 mineiros morreram quando fortes chuvas provocaram a inundação de duas minas da província de Shandong. Os donos das minas são considerados culpados em muitos destes acidentes por não levar em consideração regras de segurança. Acredita-se também que eles não investem em ventilação e equipamento contra incêndio.