Sobe para 39 total de mortos em refinaria na Venezuela

A explosão, provocada por um vazamento de gás, ocorreu pouco depois das 11h de sexta-feira no horário de Brasília (1h de sábado, no horário local), segundo o ministro do Petróleo, Rafael Ramírez.

Amuay faz parte do complexo de Paraguana, que também inclui a refinaria de Cardón. Juntas, as refinarias processam 900 mil barris de petróleo e 200 mil barris de gasolina por dia. As autoridades governamentais prometeram reiniciar as operações dentro de dois dias e disseram que o país tem reserva para atender as necessidades domésticas e os compromissos de exportação.

O presidente Hugo Chávez declarou três dias de luto e ordenou uma investigação para determinar a causa da explosão. "Isso (esse acontecimento) afeta todos nós", disse, por telefone, à televisão estatal. "É (um episódio) muito triste, muito doloroso". As informações são da Associated Press.