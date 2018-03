Sobe para 4 número de soldados alemães mortos em Cabul Quatro soldados alemães da força internacional de paz no Afeganistão foram mortos e outros sete feridos gravemente, na manhã deste sábado, num atentado suicida feito com um carro-bomba lançado contra um ônibus em Cabul, capital afegã. O ônibus levava 33 soldados da Alemanha para o aeroporto de Cabul, de onde retornariam para seu país - alguns de licença, outros por terem cumprido sua missão. Apenas quatro dos passageiros não ficaram feridos. Foi o primeiro ataque mortífero contra a Força de Assistência de Segurança Internacional (ISAF, por suas iniciais em inglês), criada após a invasão do Afeganistão em 2001, para manter a ordem enquanto o governo afegão não tiver o controle de todo o território. Atualmente, a ISAF está sob liderança da Alemanha - que enviou 2.000 militares ao país - e da Holanda. Ao todo, há 5.000 soldados estrangeiros de manutenção de paz no Afeganistão. Segundo testemunhas, o veículo seguia num comboio militar numa estrada principal da capital quando um táxi tentou entrar no meio, sem conseguir. Então, o falso taxista emparelhou com o ônibus e detonou os explosivos. Ainda não está claro quem está por trás do ataque nem se o alvo principal eram os soldados alemães. O chanceler da Alemanha Gerhard Schroeder, expressou seu choque pelo ocorrido e o ministro da Defesa, Peter Struck, assegurou que a Alemanha manterá seus compromissos no Afeganistão, apesar do atentado. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, telefonou a Schroeder para manifestar suas condolências, afirmou Struck.