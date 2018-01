Sobe para 400 número de mortos pelas chuvas no sul da Ásia As chuvas de monção continuam causando danos e mortes na Índia, Bangladesh e Nepal. Cerca de 400 pessoas já morreram no sul da Ásia desde junho, quando teve início a temporada de chuvas deste ano. A Índia é o país com o maior número de vítimas: 235 mortos em deslizamentos de terra, desmoronamento de casas e doenças transmitidas pela água. Em Bangladesh, cerca de 5 milhões de pessoas estão ilhadas. A estação de chuvas deverá durar ainda mais três meses na região. No ano passado, as monções causaram a morte de 1.500 pessoas no sul da Ásia, no mesmo período. As chuvas também castigam a região central do continente. No Tajiquistão, uma pessoa morreu e outra ficou ferida na vila de Nurabad, a cerca de 100 quilômetros da capital, Dushambe. Segundo o Ministério do Interior, a causa exata da morte ainda não foi determinada.