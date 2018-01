Sobe para 41 número de mortos em explosão na Rússia O número de mortos no atentado a bomba no Dia da Vitória aumentou para 41 hoje. O diretor do Serviço Federal de Segurança (ex-KGB), Nikolai Patrushev, culpou os seguidores da seita islâmica wahhabi pela tragédia. Segundo Patrushev, três pessoas foram detidas em conexão com a explosão de ontem na república do Daguestão, durante um desfile em homenagem à vitória aliada sobre a Alemanha nazista. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. De acordo com Patrushev, o dispositivo era uma mina de fragmentação embrulhada com pedaços de metal, e que explodiu quando a multidão marchava até o cemitério do porto de Kaspiisk, no Mar Cáspio. Pelo menos cinco pessoas que haviam sofrido ferimentos na explosão morreram no hospital, inclusive três membros da polícia, que, no total, registrou 21 baixas. A maioria dos mortos era de músicos que marchavam no desfile. Moscou vem culpando os seguidores da seita wahhabi pela maioria dos ataques terroristas ocorridos nos últimos anos na região. A seita supostamente possui seguidores entre os rebeldes que lutam contra as forças russas na Chechênia, vizinha do Daguestão.