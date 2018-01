Sobe para 41 o número de mortos em explosão na Rússia Uma mulher retirada com vida dos escombros do edifício residencial atingido por uma explosão em decorrência de vazamento de gás, na madrugada de ontem, no Norte da Rússia, morreu nesta quarta-feira. Com mais essa vítima, sobe para 41 o número de mortos na tragédia. As equipes de resgate passaram a noite retirando corpos dos escombros. Pelo menos 24 pessoas foram resgatadas com vida. A polícia continua em busca dos suspeitos de terem provocado a explosão.