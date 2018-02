Sobe para 44 o número de mortos em mina na Rússia O número de mortos na mina russa de Taizhina, localizada na Sibéria, chegou a 44, com três mineiros ainda desaparecidos, segundo autoridades locais. A causa da explosão foi um vazamento de gás, informa o chefe da comissão do governo indicada para o desastre, Sergei Ovanesyan. Ele disse também que era praticamente impossível encontrar os desaparecidos remanescentes com vida.