Sobe para 45 número de mortos em explosões na Índia Um oficial disse que o total de mortos após uma série de explosões que atingiram Ahmadabad, capital do Estado de Gujarat, no oeste da Índia, subiu para 45. O porta-voz do governo Jaynarayan Vyas não informou quantas pessoas estão feridas. No domingo de manhã (hora local), a polícia disse que 110 pessoas tinham se ferido nas 16 explosões que ocorreram em vários bairros da cidade na tarde de sábado Ontem, sete explosões semelhantes ocorreram em Bangalore, pólo tecnológico no sul do país, onde duas pessoas morreram e pelos menos cinco ficaram feridas. Muitas cidades indianas têm sido alvo de explosões nos últimos meses. Os ataques têm sido atribuídos a militantes islâmicos.