Sobe para 47 número de mortos em explosão no Iraque Subiu para 47 o número de mortos e 114 o de feridas na explosão de um carro-bomba próximo a um posto policial em Bagdá, onde iraquianos buscavam emprego. A explosão deixou um buraco de três metros no chão de uma das principais ruas da capital iraquiana. No momento da explosão, havia uma fila de pessoas na frente da delegacia procurando por emprego. Em Baqouba, atiradores abriram fogo contra duas vans que transportavam policiais para o trabalho, deixando 11 policiais mortos e um civil. Ataque atinge exportação de petróleo Um oficial da estatal de petróleo North Oil Company disse que o ataque a uma junção a partir de onde oleodutos atravessam o Rio Tigre interrompeu as exportações para a Turquia, segundo uma agência internacional. Engenheiros de uma estação de energia elétrica em Beiji, próximo da junção, disseram que fecharam a unidade, temendo que o fogo pudesse atingir a estação.