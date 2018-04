Sobe para 49 número de mortos em acidente de trem em Buenos Aires

Texto atualizado às 20h20

BUENOS AIRES - Pelo menos 49 pessoas morreram em um acidente com um trem cheio de passageiros que bateu na movimentada estação ferroviária Once, em Buenos Aires, nesta quarta-feira, 22. A informação é do jornal argentino Clarín, que cita o porta-voz da polícia local como fonte. De acordo com o diário, uma jornalista viu a retirada dos primeiros corpos.

De acordo com agências de notícias, o número de feridos é de 675 pessoas. Mais cedo, o secretário dos Transportes local, J.P. Schiavi, falava em 340 feridos. O Clarín, contudo, fala em mais de 600 feridos. Segundo a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, não há informações sobre brasileiros entre os mortos ou feridos até o momento.

Aparentemente, o trem chegou ao local em alta velocidade e bateu contra a barreira no final da plataforma, danificando seriamente o primeiro e segundo carros da composição. "Ainda há pessoas presas nos destroços, pessoas vivas e pode haver mortos. Mas não sabemos se há mortos" nas ferragens, declarou Schiavi, mais cedo, aos jornalistas.

O trem estava a cerca de 20 quilômetros por hora quando atingiu a barreira, declarou Schiavi. Um dos carros entrou seis metros dentro do outro, disse ele. O carro mais atingido foi o primeiro, onde os passageiros podem levar bicicletas. Sobreviventes disseram ao canal Telenotícias que muitas pessoas ficaram feridas num amontoado de metal e vidro.

Passageiros disseram que janelas explodiram quando o teto do trem se separou do restante do carro. Os trens costumam estar cheios nesta horário, com pessoas em pé entre os assentos. Muitas foram jogadas umas contra as outras e caíram no chão com o impacto da batida.

Várias pessoas sofreram escoriações e ferimentos leves e ainda esperavam socorro na plataforma da estação, enquanto helicópteros e mais de uma dezena de ambulâncias levavam os feridos mais graves para hospitais próximos.