Sobe para 49 o número de mortos em acidente no Peru Subiu de 26 para 49 o número de mortos no acidente em que um ônibus saiu da estrada, construída na encosta de uma montanha, e caiu em um rio no Peru, informou a polícia. Mais 15 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu na tarde de domingo, na selva andina peruana, num ponto a 345 quilômetros de Lima, informou o policial Juan Siu Gomez, de Aguaytia, onde ocorreu a tragédia. De acordo com o jornal El Comercio, chovia muito no momento do acidente. O motorista teria perdido o controle sobre o veículo quando cruzava uma ponte.