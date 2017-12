Sobe para 4.972 o número de desaparecidos em NY O resultado do extenuante trabalho dos voluntários que vasculham minuciosamente os escombros do Word Trade Center em Nova York em busca de vítimas não tem sido muito estimulante: até agora, eles só resgataram 152 cadáveres, dos quais apenas 92 foram identificados, e o número de desaparecidos subiu para 4.972 pessoas. Desde terça-feira, só foram encontrados cinco sobreviventes e mais de 400 membros de cadáveres. Exaustos, centenas de voluntários abriam caminho neste sábado, através de toneladas de destroços que, com as chuvas da véspera, transformaram-se em uma montanha de lodo. Um voluntário achou o cadáver de uma aeromoça que tinha as mãos amarradas, disse o jornal New York Times. Outro voluntário disse ao jornal que encontrou restos de pessoas com cintos que aparentemente as prendiam a assentos de aviões. Entre os desaparecidos, há 23 agentes de polícia de Nova York e centenas de bombeiros. Entre os mortos, há até agora 13 bombeiros municipais, três agentes da polícia portuária, dois paramédicos e um bombeiro de New Jersey. Até agora, mais de 10.000 toneladas de escombros foram retiradas do local, mas a cifra se torna mínima em comparação com o volume de ruínas: um total de 220 andares de aço que pesam 1,25 milhão de toneladas das torres gêmeas, além dos restos de um número não determinado de edifícios vizinhos.