Sobe para 50 o número de mortos em explosão nas Filipinas Subiu para 50 o número de mortos em uma explosão de um caminhão-tanque na hora em que um ônibus passava ao seu lado, no sul da ilha de Mindanao. O número de feridos chegou a 35, segundo as autoridades das Filipinas. Um porta-voz de Defesa Civil afirmou que as equipes de socorro ainda trabalham no recolhimento dos restos humanos no local do acidente. O caminhão, que teve partes lançadas a cerca de 700 metros de distância, ficou quase totalmente destruído. Muitos dos corpos ficaram em pedaços e ainda há dezenas de cadáveres não identificados. A Polícia disse não saber exatamente a carga do caminhão, embora haja informações de que o veículo carregava gás liquidificado, dióxido de carbono comprimido e até dióxido de sódio. A rede de televisão GMA informou neste sábado que um porta-voz da empresa Ricasa Trading and Allied Services admitiu ser proprietária do caminhão acidentado. A explosão, ocorrida na sexta-feira na província de Zamboanga do Sul, 800 quilômetros ao sudeste de Manila, aconteceu depois de o caminhão tomar na pista devido a um problema nos freios enquanto descia uma encosta. Segundo testemunhas, um incêndio na parte de baixo do caminhão pode ter provocado a explosão, que também matou pessoas que, sem sucesso, tentavam socorrer o motorista do veículo acidentado.