Sobe para 51 número de mortos em inundações na Indonésia Equipes de resgate encontraram nesta terça-feira 17 corpos no meio do lodo e de escombros deixados por uma série de repentinas inundações provocadas por chuvas torrenciais que caíram no final de semana em Panti, subdistrito da província de Java Oriental, na Indonésia. Com isso, subiu para 51 o número de mortos no desastre. Várias aldeias ficaram inundadas devido a um deslizamento de terra em Panti na madrugada de segunda-feira. "Recuperamos até agora 51 corpos e os grupos de resgate buscam outras vítimas", disse uma fonte das equipes de socorro em Panti, que fica a 870 quilômetros a oeste da capital indonésia, Jacarta. Centenas de casas e várias escolas foram destruídas. Muitas pessoas se refugiaram em mesquitas e internatos escolares. Todos os anos, as fortes chuvas provocam dezenas de avalanches e inundações na Indonésia.