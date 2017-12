Sobe para 51 número de mortos em temporal no sul do Vietnã O número de mortos ocasionados pela tempestade tropical "Durian" no sul do Vietnã chegou a 51 nesta quarta-feira, além de milhares de pessoas terem ficado sem suas casas. A província mais afetada é a de Ba Ria-Vung Tau, onde 31 pessoas morreram. Também estão desaparecidas 28 pessoas, surpreendidas por uma tempestade que afundou 850 barcos de pesca. "O número de vítimas na província é tão alto porque o povo subestimou os perigos da tempestade", disse Nguyen Ngoc Loc, do departamento provincial para tempestades e inundações. O tufão "Durian", com cerca de mil mortes na sua passagem pelas Filipinas na semana passada, perdeu potência e se transformou em tempestade tropical ao chegar ao Vietnã. A tempestade castigou as províncias meridionais do país antes de se dirigir para o delta do Mekong. A tempestade destruiu ou causou danos em 120 mil casas no sul do Vietnã, segundo os dados do Departamento Nacional para Tempestades e Inundações. "As autoridades locais darão 10 milhões de dongs (US$ 622) aos que perderam suas casas", disse Kim Khanh, do departamento para tempestades provincial de Ben Tre. Em Ho Chi Minh, a 50 quilômetros do litoral, os fortes ventos e as chuvas deixaram também um morto e quatro desaparecidos.