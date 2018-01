Sobe para 51 o número de mortes por gripe aviária na Indonésia A morte de uma criança de nove anos na semana passada elevou para 51 o número das vítimas fatais da gripe aviária na Indonésia, informou nesta segunda-feira a agência oficial de notícias "Antara". O doente morreu na sexta-feira em um hospital em Jacarta, e os resultados das análises locais confirmaram no domingo que ele era portador do vírus H5N1, segundo o centro de informação sobre a gripe aviária do Ministério da Saúde. A criança, que morava no distrito de Ciputat Raia, ficou doente há quase duas semanas após ter contato com uma ave contaminada pelo vírus causador da doença. A confirmação dessa morte por gripe aviária aconteceu depois de as autoridades sanitárias anunciarem na sexta-feira que uma criança de onze anos se tornou a 50ª vítima fatal do mal no país. O Governo indonésio lançou várias campanhas de conscientização sobre a gripe aviária, mas a maioria da população continua sem informar os possíveis focos do vírus H5N1 por medo de não receber compensações se suas aves forem sacrificadas. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) calcula que cerca de 200 milhões de frangos são criados na Indonésia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 247 pessoas contraíram o vírus da gripe aviária no mundo todo, das quais 145 morreram.