Sobe para 52 o número de mortos em explosão na Rússia O número de mortos pela explosão em um edifício residencial de nove andares, na madrugada de ontem, no norte da Rússia, ultrapassou hoje os 50, segundo o porta-voz do Ministério das Situações de Emergência, Viktor Beltsov. Aproximadamente 48 horas depois da tragédia, cuja causa precisa ainda é desconhecida, grupos de resgate já recuperaram 50 corpos dos escombros e duas mulheres que foram encontradas com vida morreram hoje em um hospital. Segundo Beltsov, pelo menos 15 corpos podem estar ainda sob os escombros. A polícia continua em busca dos suspeitos de terem provocado a explosão, ocorrida na cidade de Arkhangelsk. De acordo com a mídia russa, esta foi a mais mortal explosão envolvendo gás natural em edifícios desde o colapso da União Soviética, em 1991.