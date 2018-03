Sobe para 54 o número de mortos em boate nos EUA As autoridades de West Warwick confirmaram que subiu para 54 o número de mortos no incêndio que atingiu, ontem à noite, um clube noturno de Rhode Island (EUA). Pelo menos 150 pessoas ficaram feridas. A tragédia ocorreu em West Warwick, subúrbios da cidade de Providence, no clube The Station, durante um show da banda de rock Great White. O incêndio ocorreu apenas quatro dias depois que 21 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um clube de Chicago quando uma confusão generalizada aconteceu depois que seguranças jogaram spray de pimenta contra a multidão.