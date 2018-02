Sobe para 54 total de mortos por mulher-bomba no Iraque Subiu para 54 o número de mortos em um ataque realizado hoje por uma mulher-bomba no norte de Bagdá, de acordo com a polícia local. Outras 117 pessoas ficaram feridas. Os alvos eram xiitas, que faziam uma peregrinação anual para a cidade sagrada de Karbala.