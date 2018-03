Sobe para 56 número de mortos em explosões na Índia Pelo menos 56 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas, segundo funcionários locais, em explosões coordenadas que atingiram hoje as cidades de Gauhati, Kokrajhar e Barpeta, no Estado de Assam, no nordeste da Índia. Informações anteriores indicavam 48 mortos. Não estava ainda claro quem cometeu os atentados, que ocorreram com poucos minutos de diferença. Há na região dezenas de grupos militantes separatistas que lutam contra o governo e entre si. A polícia informou que havia um alerta vermelho e que outras áreas eram vasculhadas, em busca de bombas que não explodiram. Após os atentados, dezenas de pessoas descontentes com a violência saíram pelas ruas de Gauhati, jogando pedras em veículos e incendiando pelo menos dois automóveis. A polícia impôs um toque de recolher e fechou rodovias que levam à cidade.