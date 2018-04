Sobe para 56 número mortos por enchentes na Tailândia

Mercado em Bangcoc ficou completamente alagado.

BANGCOC - As autoridades da Tailândia elevaram nesta terça-feira, 26, para 56 o número de mortos pelas graves inundações provocadas pelas chuvas torrenciais, que há duas semanas atingem as regiões central e nordeste do país.

Segundo fontes médicas, pelo menos 2,8 milhões de pessoas perderam suas casas, gado ou plantações, como consequência do temporal. As tempestades começaram no noroeste do país e foram em direção à capital Bangcoc. As regiões próximas do rio Chao Phraya ficaram inundadas.

As chuvas começaram no último dia 10 e alagaram vastas áreas de 30 das 77 províncias da Tailândia, causando danos materiais no valor de 9 bilhões de baht (US$ 300 milhões), sobretudo em Lopburi, Nakhon Ratchasima e Buriram.

As autoridades querem evitar, portanto, um novo desastre como os de 1986 e 1991, quando as enchentes deixaram em colapso Bangcoc e arredores. Centenas de pessoas morrem todos os anos no Sudeste Asiático nas enchentes e deslizamentos de terra que ocorrem durante a época das monções, também conhecida como estação chuvosa, que vai de maio a outubro.