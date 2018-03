Sobe para 58 o número de mortos em explosões em Bali Com base em novas confirmações, subiu para 58 o número de pessoas que morreram - entre elas, 18 estrangeiros - em explosão ocorrida hoje em um clube noturno da ilha turística de Bali, segundo autoridades policial e médicas da indonésia. Outras 178 pessoas ficaram feridas. Uma outra bomba explodiu cerca de 100 metros do consulado norte-americano em Denpasar, capital de Bali, mas ninguém ficou ferido. A explosão mais intensa ocorreu no interior do clube noturno Sari, o mais conhecido e procurado por turistas estrangeiros na região de Kuta Beach. "Vi um homem, que parecia ser indonésio, cuja cabeça voou pelos ares", disse o fotógrafo local Murdani Usman. "Tudo por perto está destruído e muitos carros que estavam na rua foram danificados pela explosão", acrescentou. A explosão foi seguida de um incêndio que consumiu rapidamente o clube e dominou uma discoteca vizinha. Nos hospitais, fontes confirmaram que entre os mortos e feridos havia cidadãos americanos, britânicos e australianos. Policiais indonésios - que hoje à noite se mantinham cautelosos ao fazer comentários sobre as explosões - desmentiram uma notícia segundo a qual outra bomba tinha sido detonada na região de Ubud, outra cidade freqüentada por turistas estrangeiros em Bali. Várias horas depois do incidente, as autoridades indonésias não tinham conseguido ainda estabelecer com segurança a identidade e a nacionalidade das vítimas. Em Washington, uma porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que a Casa Branca ainda não tinha recebido informações sobre cidadãos do EUA afetados pelos ataque e só se manifestaria depois de conhecer esses dados. Nenhuma organização terrorista reivindicou imediatamente a autoria das explosões em Bali. Há dois anos, no último atentado de grande porte cometido na Indonésia, uma bomba explodiu na frente da Embaixada das Filipinas em Jacarta, matando duas pessoas e ferindo mais de dez, incluindo o embaixador filipino. Bali é considerado o último reduto do hinduísmo da Indonésia, considerado o maior país muçulmano do mundo. Desde os ataques de 11 de setembro de 2001 nos EUA, funcionários indonésios têm rechaçado com veemência relatórios de serviços de inteligência estrangeiros, segundo os quais o país abriga células ativas da organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden. Malásia e Cingapura, no entanto, asseguram que a Indonésia serve como base para o grupo integrista islâmico Jemaah Islamiyah, que luta para estabelecer um Estado no Sudeste da Ásia. O governo indonésio vem sendo pressionado para prender o líder desse grupo, Abu Bakar Bashir, mas as autoridades de Jacarta alegam não ter provas contra ele.