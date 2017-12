Sobe para 6 número de americanos mortos no Iraque nas últimas 24 horas Pelo menos seis soldados americanos morreram nas últimas 24 horas no Iraque em diferentes locais, informou o comando militar em dois comunicados. A primeira nota do comando militar assinala que quatro soldados morreram no Domingo (27) quando o veículo no qual viajavam foi atingido pela explosão de uma bomba. O ataque ocorreu no norte de Bagdá, diz a nota. Em outro comunicado, o comando militar explica que outros dois soldados morreram também no domingo em diferentes ataques na capital iraquiana. Um militar perdeu a vida na explosão de uma bomba no oeste de Bagdá, enquanto o segundo morreu quando foi atacado com armas automáticas no leste da capital, assinalou a fonte. Mais de 2.600 soldados americanos morreram no Iraque desde a invasão do país, em março de 2003.