Sobe para 60 o número de mortos em acidente na Polônia Já são pelo menos 60 os mortos no desabamento do teto cheio de neve do Centro Internacional de Exposições neste sábado, na cidade polonesa de Katowice (sul), informou um porta-voz oficial. Outras 141 pessoas ficaram feridas e quase 100 ainda continuam presas sob os escombros à espera de resgate. O porta-voz disse que entre os feridos no acidente há estrangeiros. Ele citou três, de nacionalidades alemã, tcheca e belga. A operação de socorro conta com a participação de cerca de 600 bombeiros e policiais, dois destacamentos da gendarmaria militar, várias brigadas do serviço de socorro das minas de carvão da região e grupos especializados na busca de pessoas soterradas em terremotos, com a ajuda de cães treinados. Porta-vozes dos bombeiros expressaram seu temor de que o frio, com temperaturas de 15 graus abaixo de zero, possa ser fatal para as pessoas feridas que ficaram presas. Os especialistas temem que já não se consiga resgatar pessoas com vida, e o número de mortos possa passar dos cem.